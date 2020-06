CD&V wil totaalverbod op zonnebanken: "In de strijd tegen huidkanker willen we vooroplopen"

CD&V dient daarom een resolutie in, waarin ze de regering oproept om werk te maken van zo een totaalverbod. De partij hoopt ook dat er Europees hetzelfde gebeurt, want anders kunnen mensen gewoon over de grens een zonnebank gaan kopen. "In Australië en Brazilië bestaat al een verbod. In Europa zouden we de eersten zijn, maar als het over kankerbestrijding gaat, vind ik het niet erg om voorop te lopen", zegt Dierick.