Circus Ronaldo maakt wandelvoorstelling: "uniek en coronaproof"

Circus Ronaldo ligt al maanden stil, en het is ook nog niet duidelijk wanneer er weer circusvoorstellingen mogen plaatsvinden. Het Mechels circus heeft daarom een alternatief gezocht: de voorstelling "Applaus". Het is geen gewone voorstelling met een groot publiek in een circustent, wel een soort wandeling.

"Het publiek komt in bubbels en ze maken een reis achter de schermen van het circus", vertelt circusdirecteur Danny Ronaldo bij Radio 2 Antwerpen. "Ze gaan langs de woonwagens, in de woonwagens en achter de tenten en komen daar telkens personages tegen. De bubbels vertrekken om de beurt en komen elkaar op geen enkel moment tegen. Helemaal coronaproof dus." Ook de personages spelen niet samen, je ontmoet ze allemaal apart.