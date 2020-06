Wat mag in welke kustgemeente? Zo ziet de coronazomer eruit aan zee

Hoe vrij bent u op het strand? In alle kustgemeenten is het strand in zones opgedeeld, behalve in De Panne, waar dat niet het geval is. De andere gemeenten delen dus op in zones en hebben daar verschillende systemen voor (kleur- of lettercodes). De toeristen moeten verspreid worden over die zones, om te vermijden dat er te veel mensen tegelijk op hetzelfde stukje strand zitten. Alle gemeenten hebben strandcoaches, die de spreiding in de gaten zullen houden. In Nieuwpoort zullen de coaches u zelfs een plekje toewijzen.