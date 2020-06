Grote steden willen nachtelijke feestjes absoluut vermijden: hoe pakken ze dat aan?

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) zit vanmiddag samen met de politie over hoe ze nieuwe problemen kunnen vermijden. Hij zoekt het probleem vooral bij de klanten, niet bij de horeca-uitbaters. "Ik denk dat de uitbaters zelf de wet wel volgen", vertelt de burgemeester. "Maar we gaan binnenkort in overleg met hen, zodat we de komende weekends alles in goede banen kunnen leiden. Daar gaan we bekijken of we een soort "last call" kunnen invoeren. Een algemeen moment waarop je je laatste drankje kan bestellen, zoals dat in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Zo weten de klanten dat het tijd is om naar huis te gaan."