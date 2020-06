Dode en twee zwaargewonden bij ongeval op E40 in Affligem

Het ongeval vond kort voor 15 uur plaats ter hoogte van de afrit Affligem. Op die afrit stond een file, waarvan het laatste voertuig een motor was, en een bestelwagen reed in op de staart van die file. De motorrijder overleefde die klap niet en twee andere personen raakten zwaargewond. Bij het ongeval waren volgens de politie in totaal drie wagens en de motor betrokken.