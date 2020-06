Donald Trump heeft soms ook gelijk: Baltimore en Detroit hebben wel meer moorden per inwoner dan El Salvador 

Het aantal moorden per inwoner bedroeg in 2019 in Baltimore 58,64 per honderdduizend inwoners en in Detroit 40,74 per honderdduizend. Dat is eenvoudig terug te vinden op Wikipedia maar een paar eigen berekeningen uit andere bronnen geven me een zeer vergelijkbaar resultaat. Baltimore and Detroit zijn steden met economische malaise die al generaties inwoners verliezen. Pas heel recent hervinden ze moeizaam een tweede adem.

El Salvador wordt geteisterd door bendegeweld, maar is er de laatste jaren in geslaagd het aantal moorden per inwoner fors te doen dalen. Dat gebeurt overigens met een zeer repressief en controversieel beleid.

Volgens een publiek rapport van de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken waren er in 2019 nog 36 moorden per honderdduizend inwoners, volgens de website Statista waren het er nog 39. Op basis van die twee bronnen ligt het aantal moorden per inwoner in El Salvador in 2019 dus wel degelijk lager dan in Detroit en Baltimore.