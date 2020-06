Duitsland kampt met plotse stijging coronabesmettingen door plaatselijke opflakkeringen

Viroloog Erika Vlieghe reageert op Radio 1 op de plotse stijging in Duitsland. Ze waarschuwt dat alles ervan afhangt hoe de overheid en de burgers de voorschriften (doen) naleven. "Alles moet heel strak worden opgevolgd. Want wat in Duitsland gebeurt, kan ook bij ons gebeuren. Iedereen moet worden doordrongen van het nieuwe normaal, want het virus is niet weg."

Duitsland is wel een voorbeeld voor de contactopsporing. Ook daarvoor is Erika Vlieghe bij ons meer op haar hoede. "Die contactopsporing moet dag na dag verbeteren, want het is een complexe situatie. We moeten vooral de gegevens van het contactonderzoek snel kunnen onderzoeken en kort op de bal spelen."