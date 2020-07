Eerste triatlon sinds coronacrisis gaat door in Oudenaarde: “Wel zonder publiek en ceremonie”

De triatlon mag officieel doorgaan, maar er zullen wel een aantal aanpassingen zijn: “Er mogen maximaal 200 atleten meedoen”, legt Van Giel uit. “Normaal verwelkomen we altijd zo’n 600 mensen, maar veiligheid staat voorop. Het is trouwens niet alleen het deelnemersaantal dat anders is dan de vorige jaren, er zijn nog meer veranderingen. Zo zullen de zwemmers in kleine groepjes moeten vertrekken, en moeten atleten tijdens het fietsen afstand houden van elkaar. Tijdens het lopen voorzien we eten en drinken zonder dat er contact is.”