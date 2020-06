Erika Vlieghe waarschuwt: "Virus lijkt nu ver van ons bed, maar het is níet weg"

Hiermee brengen we onszelf en anderen in gevaar. Hoe het kan dat gebeurt, "dat is een vraag voor gedragspsychologen, maar we moeten heel erg op onze hoede zijn. We zitten in de staart van het virus. Het lijkt gedaan, het lijkt ver van ons bed. We zien nu geen beelden van zieke mensen meer, geen verpleegkundigen die heel hard in de weer zijn. Maar het virus is er nog altijd. Het is onzichtbaar, maar het is en blijft een risico. We moeten blijven waarschuwen dat dit niet verstandig is."

"Het is prachtig weer, we mogen steeds meer, we denken, het is eindelijk gedaan, het is allemaal zo erg niet meer. Maar dat is dus niet zo. Het virus is niet weg. En nu komen we nog met veel weg omdat we veel activiteiten buiten kunnen doen, en dan is het risico op overdracht miniem. Maar zodra het slechter weer wordt en we meer binnen gaan doen... Dit komt niet goed als we allemaal zo blijven voortdoen."