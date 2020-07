Fietsbrug moet op- en afrittencomplex Koningslo van Brusselse Ring veiliger maken

Een zogenoemde "vliegende fietsbrug" over het op- en afrittencomplex Koningslo moet daar verandering in brengen. "Die brug moet het oversteken van de Ring voor fietsers een stuk veiliger maken", zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. Dat is de organisatie die grote mobiliteitsprojecten coördineert. "De fietssnelweg zal ook het woon-werkverkeer met de fiets naar de bedrijvenzone aan de Medialaan zeker ten goede komen", vervolgt Marijn Struyf.