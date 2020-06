Frankrijk ziet trein als alternatief voor binnenlandse vluchten op trajecten korter dan 2,5 uur sporen

Toch zit er een tikkeltje economisch eigenbelang achter de Franse plannen. Als korte vluchten wegvallen, is dat uiteraard goed voor de Franse staatsspoorwegmaatschappij SNCF die dan meer passagiers en dus meer subsidies van de overheid zou krijgen.

Meer nog: wellicht zal dat Franse idee elders navolging krijgen en zal er dus op termijn meer geïnvesteerd worden in snelle en efficiënte spoorweginfrastructuur, vooral dan in Europa. Dat is dan weer goed nieuws voor Alstom, de op een na grootste producent van treinen, metro's en bijhorende infrastructuur. Alstom is een paradepaardje van de Franse industrie en stond mee aan de wieg van de hogesnelheidstreinen in Europa. Alstom werkt wereldwijd netwerken uit.

Tenslotte steunt de Franse overheid dus ook Air France-KLM met een noodkrediet, maar is het ook de bedoeling dat niet enkel die maatschappij de korte vluchten opgeeft, maar ook goedkope concurrenten.