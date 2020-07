Eerste gemeente-overschrijdend autodeelsysteem in Vlaanderen: “Met elektrische wagens én zonder inschrijvingsgeld”

Over de 15 deelnemende gemeenten zijn nu 28 elektrische deelwagens verdeeld. "Da's niet heel veel, maar we zitten nog in een opstartfase", benadrukt Depauw. "We zetten nu de eerste 28 auto's op strategische plaatsen. Aan het station, aan het gemeentehuis, aan de bibliotheek, ... We gaan goed monitoren waar de auto's veel gebruikt worden en waar niet. Er is veel kans dat we in een stad als Aalst nog gaan groeien en dat er dan meer auto's moeten bijkomen. Maar dat zien we dan wel!"