"Dood aan blanken": gemeentehuis Zaventem beklad met slogans

"Dit is een reactie op wat er in de Verenigde Staten gebeurd is", zegt burgemeester Ingrid Holemans. "Het heeft te maken met de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die stierf tijdens een politietussenkomst. En nu vindt iemand in Zaventem dat men ook hier op de muren iets moet schrijven. Maar ook dat is geweld. En je kan geweld niet met geweld bestrijden." De burgemeester overweegt werkstraffen voor de vandalen. "Mensen die zoiets doen, moeten goed beseffen waar ze mee bezig zijn. Dit is geen manier om over problemen te praten."