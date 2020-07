Gent houdt extra nachtopvang langer open: “Meer mensen hebben een noodslaapplaats nodig”

Tijdens de coronacrisis deed de stad Gent een beroep op hostels om mensen in op te vangen. Aangezien er maar één persoon op een kamer mocht verblijven, had de stad niet genoeg eigen opvangplaatsen. “De samenwerking met de hostels is afgebouwd, hostels mogen terug hun normale functie opnemen en er mogen alweer twee personen op een kamer slapen”, klinkt het bij Coddens.

Toch blijft er verhoogd toezicht. “De temperatuur wordt onder andere genomen, we volgen hierin de regels van de federale overheid. Het langer openhouden van de noodopvang zal een stuk meer kosten. Stad Gent en de federale overheid dragen deze kosten.”

De 100 extra slaapplaatsen zijn verspreid over 3 locaties. “Daarnaast werken we ook samen met het zorghotel in Drongen voor mensen die niet alleen dakloos zijn maar ook extra zorg nodig hebben.