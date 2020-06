Gerecht graaft naar lichaam slachtoffer van seriemoordenaar Fourniret

Tot Monique Olivier eind 2019 door de knieën ging: ze gaf toe dat Fourniret die bewuste dag niet thuis was geweest, en dat zij het telefoontje met zijn zoon had gepleegd. In maart 2020 legde ook Fourniret bekentenissen af, na een ondervraging die drie dagen duurde. Maar waar hij het meisje begraven had, vertelde hij niet. Daarom gaat het gerecht nu zoeken in een huis in Ville-sur-Lumes, waar de zus van Fourniret een tijd woonde. Een kassaticket van een winkel in het dorp zou bewijzen dat Fourniret daar twee dagen na de verdwijning is geweest. Volgens Franse media zouden de speurders vooral geïnteresseerd zijn in de kelder, waar de seriemoordenaar een betonvloer gegoten heeft.