Groen wil ’s nachts zone 30 invoeren in Beersel

Oppositiepartij Groen wil ’s nachts een zone 30 invoeren in de Zennestraat in Beersel. Het zware verkeer zorgt er voor lawaai en trillingen. Om te weten hoe erg de situatie is, hebben inwoners een telling gehouden. Volgens Groen rijden er 's nachts honderden auto’s en vrachtwagens per uur door de straat. Daarom wil de partij een snelheidsbeperking opleggen.