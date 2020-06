Grootste prehistorische monument in GB ontdekt in de buurt van Stonehenge

"De sedimenten die de grachten opgevuld hebben, bevatten een rijk en fascinerend archief van tot nog toe onbekende informatie over het milieu", zei zijn collega Tim Kinnaird. "Dankzij optically stimulated luminescence analyses en dateringen kunnen we nu het landschap rond Stonehenge gedetailleerd beschrijven voor de afgelopen 4.000 jaar." Optically stimulated luminescence dating is een techniek waarmee men kan vaststellen wanneer korreltjes mineralen voor het laatst aan het zonlicht zijn blootgesteld.



"Durrington Walls was de plaats waar de bouwers van Stonehenge leefden en feestten, en als zodanig is het de sleutel tot het ontsluiten van het verhaal van de wijdere omgeving van Stonehenge", zei doctor Nick Snashall, een archeoloog van de Stonehenge en Avebury World Heritrage Site. "Deze verbluffende ontdekking biedt ons nieuwe inzichten in de levens van onze voorouders en in wat ze geloofden."

"Het team van Hidden Landscapes heeft hypermodern archeologisch veldwerk gecombineerd met goed ouderwets detectivewerk om deze buitengewone ontdekking bloot te leggen en een volledig nieuw hoofdstuk te schrijven in het verhaal van het landschap van Stonehenge."

Het onderzoek naar de grachten in Durrington is uitgevoerd door een consortium van archeologen in het kader van het Stonehenge Hidden Landscapes Project, onder leiding van de University of Bradford. Partners waren onder meer het Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology uit Oostenrijk, in samenwerking met de universiteiten van Birmingham, St Andrews en Warwick, de University of Wales Trinity Saint David, en het Scottish Universities Environmental Research Centre (University of Glasgow). Andere internationale partners kwamen uit Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen.

De volledige publicatie van het onderzoek is gepubliceerd in open access - vrij consulteerbaar - door Internet Archeology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of St Andrews.