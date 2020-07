Hasseltse cafébazen moeten om half één hun laatste pintje tappen

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) zegt dat voor een zachte en een harde oplossing is gekozen. Er zal nog meer ingezet worden op sensibilisering. Zo zullen bezoekers met lichtkranten geïnformeerd worden over het verplichte sluitingsuur van 1 uur 's nachts. "We horen ook van de cafébazen dat ze zelf moeilijk voor politieagent kunnen spelen en hun bezoekers verjagen. Daarom helpen we hen daarbij. Vanaf nu moeten de horecauitbaters in het centrum hun laatste pintje om half één tappen en dat moet ten laatste om twintig voor één op tafel staan. Op die manier kunnen de zaken ook effectief om één uur sluiten."