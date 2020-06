Heeft hittegolf invloed op corona? Epidemioloog Pierre Van Damme (UA): "Helaas"

Het jaarlijkse griepvirus verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer de temperaturen beginnen te stijgen. Geldt dat ook voor COVID-19 in ons land met de voorspelde hitte? "Momenteel verliest het coronavirus niets van zijn kracht", zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UA) in "Start Je Dag". "Het virus is zelfs in een zeer actieve fase in Afrika en Latijns-Amerika. Plekken met veel warmte, zon en UV-stralen. Het coronavirus trekt zich niets aan van al die factoren en is dus allesbehalve een klassieke griep. Dat bewijst ook de recente uitbraak in Duitsland in zogezegde ideale weersomstandigheden."