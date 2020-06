Moederbedrijf van Brantano wil tot 47 winkels sluiten, 287 banen bedreigd 

FNG zegt dat de herstructurering nodig is om met een sterker bedrijf de activiteiten op een duurzame manier te kunnen voortzetten. De reorganisatie houdt in dat tot 30 winkels van de merken Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion de deuren zouden moeten sluiten. Met kledingketen Fred & Ginger wil FNG helemaal stoppen, daarvan zouden alle 17 winkels sluiten.

Het plan zal ook leiden tot een herstructurering van het hoofdkantoor in Mechelen. In het distributiecentrum in Erembodegem blijven wel alle banen behouden, luidt het. "We begrijpen heel goed dat deze aankondiging hard aankomt bij onze medewerkers", zegt interim-CEO Yves Pollé. "Deze maatregelen zijn moeilijk en pijnlijk, maar noodzakelijk om nieuwe financiële middelen voor de groep te vinden en het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen."

Om de tijd te krijgen om een herstelplan te onderhandelen en bijkomende middelen te vinden, zal de directie voor verschillende FNG-onderdelen bescherming tegen schuldeisers vragen bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen. Dat zal onder meer gebeuren voor schoenenketen Brantano.