Iran is eerste land ter wereld met tweede golf aan coronabesmettingen

"Dat de restricties zijn opgeheven, heeft in het voordeel gespeeld van het virus. Het kon zich verspreiden naar steden aan de kust en in het noorden die nog nauwelijks last hadden van het virus", zegt de Iraanse dokter Rezamahmoud Pourkarim. Hij is als viroloog verbonden aan het Rega insituut in Leuven, en is een rechterhand van Marc Van Ranst. "Wat ook meespeelt, is dat de testcapaciteit verdriedubbeld is, waardoor Iran nu beter het aantal besmettingen meet", nuanceert hij direct zichzelf.