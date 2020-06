Iran stuurt zwarte dozen van neergehaald Oekraïens vliegtuig naar Frankrijk

De Iraanse strijdkrachten gaven op 11 januari toe dat ze drie dagen eerder "per ongeluk" de Boeing met vlucht PS 752 van Ukraine International Airlines tussen Teheran en Kiev kort na het opstijgen hadden neergeschoten. Bij het drama kwamen 176 passagiers om. Het merendeel van de passagiers bestond uit Iraniërs en Canadezen, de meesten hadden de dubbele nationaliteit.

Op de dag van het ongeval was de Iraanse luchtverdediging in hoge mate van alertheid nadat Iran raketten had afgevuurd op een Amerikaanse basis in Irak. Het doel was de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani te wreken, die gedood werd in een Amerikaanse drone-aanval op Bagdad op 3 januari.

Op 8 januari berichtte "Het Journaal" over de vliegtuigcrash. De reportage kunt u hieronder herbekijken.