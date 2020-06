Moeder (23) uit Knokke-Heist moet 4 jaar naar de cel voor vergiftigen van zoontje van 6 maanden

Het Brugse parket kreeg op 20 maart 2018 een verontrustend telefoontje van een spoedarts van het UZ in Gent. In het bloed van een 6 maanden oude baby waren sporen van Haldol teruggevonden: een antipsychoticum dat bij volwassenen vaak als kalmeermiddel wordt toegediend. De baby was ruim een week eerder binnengebracht in het AZ Zeno in Knokke door z’n moeder en haar broer. De vrouw had als zorgkundige in een woonzorgcentrum gemakkelijk toegang tot het middel en werd dan ook meteen gearresteerd door de politie. Maar ze beweerde dat het kind dooreengeschud was door haar ex terwijl het daar verbleef. Achteraf bleek daar niks van te kloppen.