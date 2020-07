Karrenmuseum in Essen zet 400 sluipwespen in om houtworm uit te roeien

Over een maand hopen ze in het Karrenmuseum al te zien of de sluipwespen hun werk doen en het iets oplevert. "Dan zouden we verschillende stukken uit onze collectie geregeld een sluipwespenkuur kunnen geven."

Wie er meer wil over weten, kan vanaf 1 juli het insectenlabo bezoeken in het Karrenmuseum. Daarin kan je door venstertjes kijken naar de karren en de fiets die nu behandeld worden. Al zal je de sluipwespen niet meteen aan het werk zien. "Die zijn echt heel klein en fijn zoals een mug en niet zo groot als wespen. Dat was voor ons ook een verrassing." Er is wel de nodig uitleg voorzien. "Je kan hier bekijken hoe de sluipwespen te werk gaan, maar we wilden breder gaan dan dat. Zo worden op andere plaatsen ook dieren ingezet om andere dieren te bestrijden. Denk maar aan lieveheersbeestjes in moestuinen tegen bladluizen en merels om processierupsen aan te pakken."