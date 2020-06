Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen gaan als "de familie Vermeiren" hapje eten in brasserie in Merchtem

De agenten wilden Dirk niet meteen vertellen welke hoge gasten er precies zouden langskomen. “Dus begonnen we zelf te gokken. Ik dacht zelf eerst aan prins Laurent. Ik zat er dus een broer naast. (lacht) De agenten zochten een rustige locatie uit op het terras, weg van de drukte. Er was één tafel gereserveerd voor zeven personen en eentje voor zes personen, voor de politiemensen zelf. Die hadden ook een tafel nodig op ongeveer 10 meter van de gasten. Van daaruit moesten ze kunnen kijken naar de andere tafel.”

Toen alles geregeld was, arriveerden koning Filip en koningin Mathilde met de fiets, in gezelschap van hun kinderen en een vriendje. “Niemand kon bijna geloven dat de koning en de koningin hier gewoon binnen stapten”, aldus Dirk.

“Ze waren heel vriendelijk en beleefd. De koning heeft ook even met mij gesproken bij het binnenkomen. Hij was bezorgd en vroeg me of ik het niet moeilijk heb gehad tijdens de coronacrisis.” Het koningspaar bestelde een pasta en spoelde hun maaltijd door met een watertje. “De koning en de koningin zijn eigenlijk heel gewone mensen die op een zondag een fietstochtje doen”, vervolgt Dirk. “Zowel wijzelf als de andere klanten die op dat moment in onze zaak zaten, hebben hun privacy gerespecteerd. Het was een heel fijne verrassing.”