Legertop wil zelf jongere tweesterren-generaal Marc Thys als nieuwe stafchef

Nadeel is dat Thys geen driesterrengeneraal is. Tot nu toe kwam de stafchef altijd uit dat beperkte clubje topgeneraals, al zijn er buitenlandse voorbeelden waar die traditie doorbroken is. Dat Thys net als huidige stafchef een Nederlandstalige "landmachter" is speelt ook in nadeel.



De voorkeur voor Thys heeft alles te maken met de fundamentele problemen waarmee defensie op dit ogenblik kampt. Het grootste probleem is het snelle vertrek van duizenden oudere militairen. Die uitstroom was voorzien, maar defensie kon de voorbije jaren de politiek er niet van overtuigen om sneller en meer te rekruteren, waardoor het leger nu door het ijs zakt en pijnlijke heroriënteringen noodzakelijk zijn.