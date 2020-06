Lichtende nachtwolken: 's nachts omhoog kijken kan de moeite lonen

De nachtwolken ontstaan dankzij de aanwezigheid van condensatiekernen, en in de hoge luchtlagen zijn dat voornamelijk stof dat door vulkanen hoog in de atmosfeer is geblazen, en micrometeorieten, kleine stofdeeltjes die uit de ruimte in de atmosfeer zijn terechtgekomen. Weerman Frank De Boosere zegt dan ook op zijn website dat we voor een deel naar 'buitenaardse wolken' kijken.

Op die stofdeeltjes condenseert waterdamp en die vriest vast, zodat de lichtende nachtwolken dus uit erg kleine ijsdeeltjes bestaan. In die hoge luchtlagen kan het immers erg koud zijn: tussen 90 en 145 graden onder nul. Het fenomeen komt het meest voor rond het begin van de astronomische zomer, tussen pakweg 15 juni en 15 juli, omdat het in de hoge luchtlagen dan het koudst is en de hoeveelheid waterdamp er dan het grootst is.

De wolken worden van onderuit door de zon belicht en de ijsdeeltjes weerkaatsen het licht. Dat geeft de lichtende nachtwolken een zilverachtige glans en een witte, geel-oranje of blauwwitte kleur.

De wolken hebben een ribbel- of vezelachtige structuur: ze zien eruit als schubben of draden. Opvallend is dat ze tamelijk snel van vorm veranderen. Dat komt doordat er op de hoogte waar de wolken voorkomen stevige luchtstromingen staan. In horizontale richting stroomt de lucht er gemiddeld met snelheden van zo'n 150 km/u en er komen pieken voor van 500 tot wel 700 km/u. In combinatie met sterk stijgende of dalende luchtstromingen maakt dat dat de wolken niet lang hun vorm behouden maar constant veranderen.