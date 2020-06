Liveblog: "Als we zo voortdoen, komt het niet goed", zegt professor Erika Vlieghe na feestjes van afgelopen weekend

Afgelopen weekend was er veel te doen over mensen die na het sluitingsuur van cafés en restaurants nog op straat bleven rondhangen. Dat stemt ook professor Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten aan UZ Antwerpen en voorzitter van de de groep experts die de exitstrategie uitwerkt, niet gelukkig. "Dit is niet verstandig, absoluut niet passend. "Kom uit je kot maar niet te zot", oké, maar dit is echt te zot."

"Het coronavirus lijkt ver van ons bed nu. We zien geen beelden meer van zieke mensen, van verpleegkundigen die hard in de weer zijn. Maar het virus is er nog altijd. We moeten blijven waarschuwen dat het een risico blijft, dat we allemaal moeten doen wat we kunnen. Het is een moeilijk evenwicht tussen onze vrijheid teruggeven en opgelucht ademhalen enerzijds, en anderzijds weten dat het virus er nog altijd is."

"Het komt niet goed als we allemaal zo blijven doorgaan. We moeten opnieuw uitgebreid informeren. Het nieuwe normaal, dat is niet business as usual, zoals voorheen."