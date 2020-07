Losloopweide voor honden in Lembeek: "Brengt baasjes met mekaar in contact"

Vanaf nu kunnen honden zonder leiband loslopen op de hondenlosloopweide in Lembeek bij Halle. In Halle zelf en in deelgemeente Buizingen was er al een losloopweide, dit is dus de derde. “De twee hondenlosloopweides die er in Halle al zijn, bewijzen hun nut”, vindt schepen van Dierenwelzijn Bram Vandenbroecke (Groen). “Bovendien is het niet alleen voor de honden leuk om er los te lopen. Het brengt ook de hondeneigenaars met elkaar in contact.”