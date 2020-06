Knipperlicht, voetafdruk en verplicht mondmasker: "Betere omkadering nodig om gemotiveerd te blijven", zegt psycholoog

Hoe kunnen we die uitspattingen van afgelopen weekend verklaren? "We zijn lange tijd in ons kot moeten blijven, we zijn gefrustreerd geraakt in onze autonomie", zegt Maarten Vansteenkiste. Hij is professor motivatiepsychologie aan UGent en zit ook in de expertengroep "Psychologie en corona". Die staat de groep experts bij die de exit uitstippelt (de GEES, red) met advies over de psychologische impact en behoeften van mensen in het crisis- en exitbeleid. "Wat we nu zien, is de rebound, de weerslag van de lockdown. We willen compenseren, ten volle van onze vrijheid profiteren."