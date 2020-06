Naturistencamping Kalmthout volgeboekt door hitte: "Alles waar geen haar op staat, kan verbranden"

Het zijn drukke dagen voor de uitbaters van de naturistencampings. "Mensen gaan omwille van corona volop op zoek naar een vakantie in eigen land. In Bredene is het naaktstrand gesloten en daar plukken wij de vruchten van", vertelt Marc Herrijgers van naturistencamping Grensland in "Start Je Dag". Op de grens met Nederland in de Kalmthoutse velden heeft hij 14 plaatsen voor naaktkampeerders. "Vorige week zijn we voor het eerst na de lockdown open gegaan. Toen was het soms nog wat frisjes en dan doen ook wij kleren aan. Maar het voorspelde goede weer is een zegen voor naturisten. We zijn intussen zo goed als volgeboekt tot eind september."