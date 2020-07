Nieuwe arrestaties in onderzoek home invasion Zoersel

De uitbater van een Chinees wokrestaurant en zijn gezin werden eind maart brutaal overvallen in hun woning in Zoersel. Vijf gewapende en gemaskerde mannen vielen binnen en bonden drie volwassenen en drie kinderen hardhandig vast. De overvallers wilden de inkomsten van het restaurant. Het gezin werd bedreigd en er vielen ook klappen. De daders konden uiteindelijk 4000 euro buitmaken.

De speurders van de politie kwamen al vrij snel een van de verdachten op het spoor in Deurne. Een maand later werd een tweede verdachte opgepakt in Antwerpen-Noord. De drie andere verdachten zaten in Nederland en werden daar vorige week door de Nederlandse politie opgepakt, in samenwerking met de speurders uit ons land. Vier van de verdachten hebben de Chinese nationaliteit, de vijfde is een Nederlander. Het zijn allemaal twintigers.



Het Antwerps parket heeft de uitlevering gevraagd van de drie verdachten uit Nederland.