Opnieuw zwemmen in de Plas van Rotselaar: "Maar alleen voor inwoners"

Alleen mensen die in Rotselaar wonen, mogen komen zwemmen, vertelt de burgemeester. "Door de coronamaatregelen kunnen we het aantal mensen dat we anders toelaten nu niet ontvangen. We gaan werken met twee shiften van maximaal 700 mensen om voldoende afstand te kunnen garanderen. In totaal kunnen dus 1400 bezoekers per dag naar de Plas komen. Maar alleen mensen die in Rotselaar gedomicilieerd zijn. Je zal dus je identiteitskaart moeten tonen. Maar mensen kunnen zich ook vooraf registeren op onze website."