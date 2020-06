Outsider Sander Kollaard wint Libris Literatuurprijs 2020 met "Uit het leven van een hond"

De Nederlander Sander Kollaard is zelf een vijftiger. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en verhuisde in 2006 naar Zweden, waar hij op het platteland werkt. Hij woont er in een voormalige pastorie, samen met zijn vrouw en drie kinderen. Hij debuteerde pas acht jaar geleden met de verhalenbundel "Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde", die bekroond werd met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2014.

In 2015 volgde zijn romandebuut, "Stadium IV", dat in De Wereld Draait Door werd gekozen tot Boek van de Maand. In 2018 verscheen zijn verhalenbundel "Levensberichten" en het jaar daarop de roman "Uit het leven van een hond". Voor de Libris Literatuurprijs 2020 gold hij als een outsider. De bekroning kwam ook voor hem duidelijk als een verrassing.