Plaatsverbod voor feestvierders in Oostende die zich niet aan coronamaatregelen houden

Ook Horeca Vlaanderen is niet te spreken over de beelden van afgelopen weekend. Grote groepen die nog feesten op straat nadat de cafés en restaurants verplicht dicht gaan om 1.00 uur, dat getuigt van weinig respect voor de horeca, zegt de organisatie. Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen vraagt dat iedereen de coronamaatregelen naleeft.



Horeca Vlaanderen wil graag bekijken of het sluitingsuur eventueel later kan, omdat de sociale afstand op cafés beter te controleren is dan op pleinen of in straten zeggen ze. Maar die beslissing is voor de Veiligheidsraad van woensdag.