Psycholoog Wim Beyers niet verrast door straatfeestjes: "Door warrige communicatie volgen jongeren coronaregels niet"

"Hoe was je zelf toen je jong was? Jongeren willen niet dag in dag uit bij hun ouders thuis blijven. Ze willen zo veel mogelijk thuis weg en met hun vrienden op stap. Dat hoort nu eenmaal bij de jeugd. De jongeren hebben dat drie maanden lang niet kunnen doen. Eindelijk mochten ze naar buiten. Dat is een factor."



"Aan de andere kant is het zo dat niet alle jongeren de regels het voorbije weekend overtreden. Het is een deel van de jongeren dat het moeilijk heeft met de communicatie vanuit de overheid over alle coronamaatregelen."

Enkel repressieve maatregelen en boetes zijn volgens Beyers niet het antwoord op het afdwingen van de coronamaatregelen. "De regels werden in de eerste anderhalve maand van de coronacrisis steeds beter opgevolgd. Ergens halverwege is dat achteruit gegaan. Het is net op dat moment dat de overheid is beginnen te communiceren in termen van boetes. Toen is de motivatie van de mensen en jongeren specifiek gaan veranderen. Eerst was men overtuigd van het belang van de regels, nu zie je dat een groep mensen de regels gaat volgen om de straf te vermijden. Dat is geen duurzame motivatie."