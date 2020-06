Politie Mechelen betrapt bestuurder die van fles sterke drank drinkt tijdens alcoholcontrole

Bij een alcoholcontrole in Mechelen zette de politie een bestuurder aan de kant die met een fles sterke drank achter het stuur zat. Toen de politie hem wilde controleren, dronk de man nog eens opvallend van de fles. Uit een speekseltest bleek dat de man ook onder invloed was van cannabis en cocaïne. Hij had ook geen rijbewijs op zak.

De man was niet aan zijn proefstuk toe. Hij was al eerder betrapt voor rijden onder invloed en hij had nog maar net zijn rijbewijs terug. Hij zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden.