Politie zoekt getuigen van inbraak in hoevewinkel Peizegem

Daisy Hellinckx baat de zaak uit met haar ouders. Zij doet het verhaal: "De inbrekers zijn binnengekomen, dan heeft een van hen de camera uitgevezen zodat er geen beeld meer was. Hij heeft dan het bureau overhoop gehaald. Daar heeft hij het cash geld gevonden. Ze hebben ook mijn computer meegenomen. Dan zijn ze in het privé gedeelte gekomen en daar is een licht aangegaan en dat heeft hen volgens mij afgeschrikt want dan zijn ze gaan lopen. Ik ga nu eerst een alarm plaatsen want nu voel ik me niet meer veilig."