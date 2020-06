In grote delen van Afrika en Azië was er zondag een ringvormige zonsverduistering te zien. De maan schuift dan tussen de aarde en de zon in maar is dan zo ver van de zon verwijderd dat ze die niet volledig kan bedekken. En dat leidt tot het ontstaan van een "ring of fire", een vurige ring rondom de maan. Miljoenen mensen vergaapten zich aan het natuurfenomeen. De verduistering duurde ongeveer anderhalve minuut.