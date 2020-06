Slechts 10 procent Belgen heeft al gratis mondmasker afgehaald bij apotheek: "Mensen denken dat het ergste voorbij is" 

Intussen had al de helft van de Belgische bevolking zo'n masker kunnen hebben. Maar slechts 10 procent heeft de moeite gedaan er één te halen. "Veel mensen leven in de illusie dat het ergste voorbij is en dat de corona-epidemie stilaan uitdooft", geeft Lieven Zwaenepoel van APB als mogelijke verklaring. "We zien dat ook in het straatbeeld, waar maar weinig mensen een mondmasker dragen. Mensen denken dat zo'n masker niet meer nodig is."