Stad Antwerpen wil waternetwerk aanleggen voor niet-drinkbaar water als voorbereiding op droogte

"We gebruiken 27 miljard liter water in Antwerpen, en dat is grotendeels kraantjeswater. Bijna de helft wordt niet als drinkwater gebruikt, en zouden we dus kunnen vervangen door water van mindere kwaliteit", zegt Meeuws. Rond 't Schijn worden er dagelijks miljoenen liters regen-, riool- en rivierwater weggepompt via het Lobroekdok in de Schelde. "Alleen daar al passeert er 80 miljoen liter water. We hebben dus meer dan voldoende, en de kwaliteit van het water is goed genoeg voor fonteinen of om planten water mee te geven."