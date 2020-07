Stormloop op loopschoenen sinds coronacrisis: “Veel mensen zijn opnieuw beginnen te lopen tijdens lockdown”

De voordeur van Runners' Lab in Beringen wordt al een maand lang platgelopen door klanten die op zoek zijn naar loopschoenen. “Sinds de heropening in mei is er heel veel vraag naar goede schoenen”, vertelt Koen Wilssens van het bedrijf. “Wij werken momenteel op afspraak, en op een maand tijd hebben we al meer dan 13.000 aanvragen gehad. Het gaat werkelijk om een stormloop.”

Wie bij de betreffende winkel loopschoenen wil kopen, moet dus rekening houden met wat wachttijd. “We kunnen ongeveer 1.500 aanvragen per week verwerken, verdeeld over onze vier winkels in Vlaanderen. Er zijn dus al ongeveer 10.000 klanten geholpen. Voorlopig zitten we wel met een wachttijd van een tweetal weken”, vertelt Wilssens.

Wilssens is niet verrast dat er plots zoveel mensen zijn begonnen met lopen. “Lopen en fietsen waren twee sporten die de mensen gedurende de lockdown nog steeds konden uitoefenen”, legt hij uit. “Zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid was dat een goede zaak. Dat heeft er wel voor gezorgd dat heel wat mensen opnieuw begonnen zijn met lopen. Het mooie weer heeft er ook wel wat mee te maken.”