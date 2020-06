Strandredders kunnen, maar mogen geen zuurstof geven aan slachtoffers

In de Vlaamse wetgeving staat dat de redder zuurstof moet kunnen toedienen, maar in de Belgische wetgeving staat vermeld dat je dat niet mag doen als je geen arts of dokter bent. Een redder mag dat dus officieel niet doen. “Dat is enorm tegenstrijdig voor de redders”, zegt Karel Logghe van de Vlaamse reddersfederatie. “Want de redder is opgeleid om mensen te redden en heeft een specifieke zorgplicht om levens te redden.”