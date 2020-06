Temse gaat wateroverlast tegen met grastegels: “Moeilijk door kleigrond, maar water kan nu wel de grond in”

De parkeerplaatsen in Temse zijn verhard waardoor het water niet weg kan. “Een paar jaar geleden hebben we de kasseien parkeerstroken opgegoten waardoor er geen waterinfiltratie mogelijk was. Dat hadden we gedaan omdat mensen klaagden dat er teveel gras tussen de kasseien groeide. Aangezien wij geen pesticides mogen gebruiken, leek het opvullen van de voegen een goede oplossing”, legt schepen Hugo Maes (CD&V) uit.

De gemeente stapt nu over op ontharden: “We willen dat het water in de grond kan sijpelen via grastegels. De parkeerstroken geven zo een groene aanblik en het water kan zo ook in de grond lopen.” Dat is nodig want het water stroomt anders naar lager gelegen gebieden. “Het water van die baan stroomt anders naar het park en daar hadden we de laatste jaren veel wateroverlast.”