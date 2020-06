Hoe is het gesteld met het coronavirus in uw gemeente? Ontdek het in deze nieuwe tool van Sciensano

Sciensano heeft een nieuwe website waarop overheid en burgers per gemeente kunnen volgen hoeveel nieuwe coronabesmettingen er de laatste zeven dagen waren. Er is ook een alertfunctie voorzien voor de lokale overheid, om in te grijpen als ergens opvallend veel nieuwe besmettingen zouden opduiken. "Het is een manier om de sensibiliseren en mensen gemotiveerd te houden", legt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano uit aan VRT NWS.