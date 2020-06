Deadline voor indienen belastingbrief nadert, maar waar gaat ons belastinggeld eigenlijk naartoe?

Eind juni (of elektronisch 16 juli) is het weer zover: dan moet je je belastingbrief indienen. En wij, Belgen, betalen véél belastingen. Zowat het meeste van de hele wereld. Toch lijkt de overheid altijd geld te kort te hebben en altijd te moeten besparen. Hoe kan dat? Waar gaat al dat geld dan naartoe? Toon Vanheukelom behoort tot de vakgroep Economie en Overheid van de KU Leuven en neemt in deze video van de "Universiteit van Vlaanderen" jouw belastingbrief onder de loep.