Virologen voorstander van verplicht mondmasker in alle winkels, minister De Block wil het bekijken op Veiligheidsraad

Ook zijn collega Steven Van Gucht denkt dat een verplichting een goeie zaak zou zijn. "Ik krijg er vaak opmerkingen over", vertelt hij aan VRT NWS. "Een minderheid van de mensen draagt een mondmasker in de winkel. De sterke aanbeveling wordt los geïnterpreteerd, "het moet niet, dus we doen het niet". Mensen die de regels strikt volgen, voelen zich gefrustreerd. Als we de mondmaskers verplichten in winkels, is er geen discussie meer. Het is de Nationale Veiligheidsraad die hierover moet beslissen."

Tegelijk nuanceert Van Gucht. "De grootste risico's lopen mensen niet in de winkel, maar wel op feestjes, als ze samenzijn met familie of in de horeca. Toch kan een mondmasker in de winkel verplichten nuttig zijn, al is het maar om een paar infecties te verhinderen. Ook mensen met een risicoprofiel zijn dan gerust."

Viroloog Erika Vlieghe, de voorzitter van de GEES, de expertengroep die de versoepeling van de coronamaatregelen begeleidt, is ook een groot voorstander van het dragen van een mondmasker. "Maar het verplicht dragen van mondmaskers in winkels is nog geen officieel standpunt. Dat moet nog besproken worden", reageert Vlieghe.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block toont zich in "Het Journaal" niet als een grote voorstander van een verplicht mondmasker in alle winkels, maar sluit niet uit dat er een verplichting komt.

"Er zijn winkeliers die zelf verplichten om een mondmasker te dragen in de winkel. Als je dat verplicht maakt, moet er handhaving zijn. Gaan we overal een politieagent zetten om dat te controleren? Veel warenhuizen en winkels vragen om het te dragen. Een verplichting zal worden besproken op de Nationale Veiligheidsraad", aldus De Block.

Bekijk het gesprek met minister Maggie De Block uit "Het Journaal" hier: