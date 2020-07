Vlaams Belang misnoegd over virtuele gemeenteraad in Antwerpen: "Veiligheid kan perfect gegarandeerd worden in grote zaal"

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat weten dat hij ook liever een fysieke gemeenteraad zou houden, maar dat het op dit moment niet mogelijk is. "Er zijn een aantal gemeenteraadsleden met een risicopatiënt in huis en zij zien het niet zitten. Hier houden we rekening mee. Bovendien is er momenteel geen geschikte ruimte beschikbaar. Er zijn wel grotere zalen, maar we kunnen daar niet zomaar de techniek installeren om te stemmen bijvoorbeeld."