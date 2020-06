Vlaamse en Waalse kledingketens herstellen beter dankzij baanwinkels

Half maart besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle niet-voedingswinkels de deuren moesten sluiten. Het effect op de omzet in de winkels van grote ketens bleef niet uit, blijkt uit de “fashionbarometer” van sectorfederatie Comeos.

De omzet voor de maand maart kelderde met 63 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, in april was dat zelfs 90 procent. In mei was er een licht herstel - de winkels mochten terug open op 11 mei - maar ook in die maand was er nog 35 procent minder omzet.

In totaal hebben de modeketens 1,2 miljard euro omzet aan hun neus zien voorbijgaan. Dominique Michel, afgevaardigd bestuurder van Comeos: “Als we een balans maken van de eerste vijf maanden van dit jaar, zitten we bijna 40 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De handelaars doen nu wat ze kunnen, maar dat is niet meer recht te trekken dit jaar.”