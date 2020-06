Vlooienmarkt op Vossenplein in Marollen opnieuw open, bezoekers zijn opgetogen

"Drie maanden lang geen vlooienmarkt, het heeft lang genoeg geduurd", vindt een bezoeker van de markt. "Iedereen is blij dat we hier weer snuisterijen op de kop kunnen tikken." Een andere bezoeker vindt het ook fijn dat de markt er weer is, maar denkt wel dat mensen bang zijn om veel te snuffelen in de rommelbakken.

Een aantal mensen is ook teleurgesteld in het aantal kraampjes op de markt. "Anders staat het hier bomvol, nu staat er maar één vierde van wat er normaal staat. We zijn teleurgesteld. Er moeten toch meer kraampjes kunnen staan, als mensen verplicht worden een mondmasker te dragen."